Мэр Житомира предупредил горожан о возможных ракетных атаках

Мэр Житомира Сергей Сухомлин не исключил ракетных атак вечером 27 июня и в ночь на 28 июня, сообщает Деловая столица.

Об этом градоначальник сказал во время своего обращения.

"Почему я сегодня так обращаюсь, я прошу вас именно сегодня вечером, сегодня ночью не пренебрегать сигналами тревоги. Дай Бог, чтобы я был не прав, но все же что-то мне подсказывает, что именно сегодня вечером, ночью может быть опасно и в Житомире тоже, поэтому, пожалуйста, сигнал тревоги — бомбоубежище, укрытие, подвалы все что может защитить" , — призвал Сергей Сухомлин.

Как сообщалось, ночью и утром 25 июня российская авиация выпустила 44 ракеты по северу Украины, в том числе и по Житомирской области, с территории Беларуси.

Напомним, 27 июня ракеты российских оккупантов ударили по одному из ТРЦ в Кременчуге Полтавской области. По свидетельствам очевидцев, в результате удара многие посетители ТРЦ были убиты и ранены. Глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин подтвердил гибель 10 человек. Пострадали более 40 человек.