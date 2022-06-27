Производитель "Байрактаров" бесплатно передаст Украине три беспилотника
Турецкая компания Baykar, производящая ударные беспилотники "Байрактар", намерена предоставить Украине бесплатно три дрона, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении фирмы в Twitter в ответ на инициативу по сбору средств на дроны ТВ2 для украинских военных.
"Компания Baykar не будет принимать оплату за TB2 и бесплатно отправит 3 БПЛА на украинский фронт", — сказано в сообщении.
В то же время компания Baykar призвала направить собранные деньги на помощь украинцам.
Как сообщалось, украинцы за три дня перечислили основателю благотворительного фонда Сергею Притуле и блогеру Игорю Лаченкову 600 млн грн на приобретение четырех ударных беспилотников "Байрактар" для ВСУ.