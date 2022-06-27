Гайдай: РФ обстреляла из Ураганов толпу жителей Лисичанска, 8 человек погибли

Войска РФ в Луганской области обстреляли из РСЗО Ураган толпу жителей Лисичанска, в результате чего восемь человек погибли, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне обстреляли толпу людей из РСЗО Ураган. Восемь лисичан погибли" , — написал он в Telegram.

Гайдай уточнил, что 21 человек доставлен в больницу: из них пятеро, после получения медпомощи, остались в Лисичанске, а 16 — эвакуированы в больницы в другие регионы.

По его данным, среди погибших — парень 2007 года рождения, а среди раненых — парень 2008 года рождения.

Гайдай ранее сообщал, что оккупанты уничтожают город из всего возможного оружия, а ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии в этом регионе. Глава ОВА добавил, что последние два дня Украина не можем завозить гуманитарные грузы, но город держится на запасах, а больница укомплектована всем необходимым.