В Офисе генпрокурора сообщили о пострадавших после ракетного удара по ТЦ Кременчуга

После ракетного удара россиян по ТРЦ Кременчуга Полтавской области поступило более 40 заявлений граждан об исчезновении их родных, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

"В настоящее время известно о 13 погибших, тела которых извлечены из-под завалов.

За медицинской помощью обратилось 59 человек, почти половина в тяжелом состоянии, 1 человек от полученных травм скончался в больнице.

В настоящее время уже поступило более 40 заявлений от граждан о безвестном исчезновении их родных".

В прокуратуре сообщили, что спасатели продолжают разбирать обломки здания. Эта работа усложнена из-за пожара, мероприятия по локализации которого продолжаются.

27 июня россияне нанесли удары двумя ракетами по ТРЦ "Амстор" в Кременчуге, было известно о 13 погибших и более 40 раненых.

Президент Владимир Зеленский заявил, что многие посетители успели выйти из торгового центра в Кременчуге перед тем, как туда попали российские ракеты.