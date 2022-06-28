Bloomberg: страны G7 работают над ограничением цен на газ из РФ

Лидеры стран G7 поручат профильным ведомствам изучить возможность введения предельных цен на российский газ. На этом настаивает премьер Италии Марио Драги.﻿ Об этом, со ссылкой на Bloomberg, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Поручение будет объявлено после завершения саммита. В итоговом коммюнике будет упомянут механизм ограничения цен на нефть из РФ.

Переговоры по формулировкам общего заявления продолжаются. По информации агентства, они могут продлиться всю ночь.

Лидеры ЕС ранее попросили Еврокомиссию изучить возможность ограничения цен на российский газ. Как пишет Bloomberg, некоторые государства скептически относятся к этой идее, потому что это нарушает рыночный процесс, другие опасаются, что Россия еще больше сократит поставки газа.