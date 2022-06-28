Атака оккупантов на Кременчуг: количество жертв возросло до 18

Жертвами ракетной атаки террористического государства России на Кременчуг стали уже 18 человек.﻿ Об этом, ссылаясь на Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, сообщает Новое время.

Он добавил, что на месте происшествия продолжают работать спасатели.

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области.

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что подано более 40 заявок о пропавших без вести людей.

Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.