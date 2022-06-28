Атака оккупантов на Кременчуг: количество жертв возросло до 18
Жертвами ракетной атаки террористического государства России на Кременчуг стали уже 18 человек. Об этом, ссылаясь на Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, сообщает Новое время.
Он добавил, что на месте происшествия продолжают работать спасатели.
27 июня РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области.
Офис генерального прокурора Украины сообщил, что подано более 40 заявок о пропавших без вести людей.
Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.