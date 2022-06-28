Атака оккупантов на Кременчуг: количество жертв возросло до 20 (Обновлено)

Жертвами ракетной атаки террористического государства России на Кременчуг стали уже 20 человек.﻿ Об этом, ссылаясь на Telegram главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина и Офис Президента, сообщает Новое время.

Лунин добавил, что на месте происшествия продолжают работать спасатели.

В результате ракетного удара по торговому центру Кременчуга 27 июня погибли по меньшей мере 20 человек, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко на брифинге.

"Вчера оккупанты нанесли подлый ракетный удар по торговому центру в Кременчуге, когда там находились около тысячи человек. Уже известно более 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы", – сказал Тимошенко.

Офис генерального прокурора Украины сообщил, что подано более 40 заявок о пропавших без вести людей.

Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.