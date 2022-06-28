Как изменить способ получения пенсии: пошаговая инструкция

Пенсия в Украине выплачивается ежемесячно через отделения "Укрпочты" или через банк. Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно и может изменить по собственному желанию, подав заявление.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Заявление об изменении способа выплаты пенсии подается пенсионером лично в орган Пенсионного фонда Украины или в электронной форме через веб-портал электронных услуг https://portal.pfu.gov.ua/.

Как это сделать с помощью веб портала? Пошаговый алгоритм:

зайти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП); в разделе "Относительно пенсионного обеспечения" выбрать подраздел "Внесение изменений в пенсионное дело”; выбрать вкладку "Заявление на изменение способа выплаты пенсии", заполнить все обязательные поля и прикрепить скан-копии:

паспорта;

регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

реквизитов, предоставленных банком (в случае избрания выплаты через банк).

Заявление со скан-копиями документов необходимо подписать с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд Украины.