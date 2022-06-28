Как изменить способ получения пенсии: пошаговая инструкция

Как изменить способ получения пенсии: пошаговая инструкция
Фото: facebook.com/pfu.gov.ua

Пенсия в Украине выплачивается ежемесячно через отделения "Укрпочты" или через банк. Способ выплаты пенсионер выбирает самостоятельно и может изменить по собственному желанию, подав заявление.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Заявление об изменении способа выплаты пенсии подается пенсионером лично в орган Пенсионного фонда Украины или в электронной форме через веб-портал электронных услуг https://portal.pfu.gov.ua/.

Как это сделать с помощью веб портала? Пошаговый алгоритм:

  1. зайти в личный кабинет с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);
  2. в разделе "Относительно пенсионного обеспечения" выбрать подраздел "Внесение изменений в пенсионное дело”;
  3. выбрать вкладку "Заявление на изменение способа выплаты пенсии", заполнить все обязательные поля и прикрепить скан-копии:
  • паспорта;
  • регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
  • реквизитов, предоставленных банком (в случае избрания выплаты через банк).

Заявление со скан-копиями документов необходимо подписать с помощью КЭП и отправить в Пенсионный фонд Украины.

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