Генштаб: на Славянском направлении ВСУ остановили и отбросили врага назад

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины поделился подробностями с фронта на 125-е сутки противостояния российскому полномасштабному вторжению﻿. Об этом, ссылаясь на утреннюю сводку Генштаба ВСУ, сообщает Деловая столица.

Так, на Волынском и Полесском направлениях в вооруженных силах Беларуси отмечается проведение плановой тренировки в связи с привлечением узлов связи пунктов управления.

На Северском направлении агрессор нанес огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах Покровка, Стариковое, Порозок и Верхняя Пожня Сумской области.

Также россияне провели воздушную разведку позиций наших войск БПЛА типа "Орлан-10" в приграничных районах Черниговской области.

На Харьковском направлении группировка войск противника основные усилия сосредотачивается на недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины, продолжает ведение штурмовых действий с целью улучшения тактического положения и сковывания действий подразделений Сил обороны.

Враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Явирское и обстрелял из артиллерии элементы инфраструктуры в районах населенных пунктов Харьков, Русская Лозовая, Старый Салтов, Победа, Чеполь и Милова.

Украинские воины успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Довгаловка — Залиман. Оккупанты отошли.

На Славянском направлении враг ведет штурмовые действия в направлении Довгенькое – Долина и создает условия для наступления на Славянск. Основные усилия сосредотачивается на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск.

Россияне осуществили обстрелы позиций наших войск из артиллерии и РСЗО. Враг провел воздушную разведку БПЛА в районе населенного пункта Грушуваха.

Попытку вражеского наступления в направлении Довгенькое – Долина наши защитники решительно остановили и отбросили врага назад.

На Краматорском направлении активных действий враг не вел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Маяки и Татьяновка из ствольной артиллерии.

На Лисичанском направлении, с целью нанести урон, оккупанты, кроме применения минометов и ствольной артиллерии, нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Николаевка и Яковлевка.

Враг ведет штурмовые действия в направлении Волчояровка – южная окраина Лисичанского НПЗ, боевые действия продолжаются.

"Противник не оставляет надежды взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. С целью разоблачения огневых позиций наших подразделений провел разведку боем в направлении Николаевка – Спорное, в дальнейшем – вел наступление в указанном направлении. Украинские воины успешно подавили все эти попытки и заставили врага отойти" , – пишет Генштаб.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреливают из артиллерии районы Константиновки, Белогоровки, Выемки, Покровского, Бахмута и Соледара. Также враг проводит штурмовые действия по направлению Мироновка – Углегорская ТЭС, боевые действия продолжаются.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел, производит обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Водяное, Авдеевка, Екатериновка, Комар, Щербаки, Зеленый Гай и Новоданиловка. Нанес авиаудары вблизи Каменки, Авдеевки и Шевченко.

Наши воины отразили штурм в направлении Егоровка – Павловка. Враг с потерями отошел.

На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых рубежей, недопущении проведения нашими войсками контрнаступательных действий в Херсонской и Николаевской областях.

С целью недопущения перегруппировки подразделений Сил обороны производил огневое поражение подразделений наших войск с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Потемкино.

В северо-западной части Черного моря корабельная группировка черноморского флота продолжает выполнять задачи по блокированию морских коммуникаций и ведению разведки.

"В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр" , — добавили в Генштабе.

Кроме того, ударная авиация Воздушных Сил нанесла мощные авиаудары по позициям оккупантов. Фактически по всем направлениям ведения боевых действий украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24м совершили до двадцати групповых боевых вылетов.