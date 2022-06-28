G7 осудила обстрел ТЦ в Кременчуге: мы не успокоимся, пока РФ не закончит войну

Лидеры стран Группы семи осудили﻿ российский ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

"Мы решительно осуждаем отвратительное нападение на ТРЦ в Кременчуге. Мы вместе с Украиной скорбим по невинным жертвам этой жестокой атаки" , - говорится в заявлении.

#G7 Leaders Statement: We solemnly condemn the abominable attack on a shopping mall in #Kremenchuk. We will not rest until Russia ends its cruel and senseless war on Ukraine. #G7GER pic.twitter.com/t4x9EJqzCv — G7 GER (@G7) June 27, 2022

Лидеры G7 подчеркивают, что неизбирательные нападения на мирных гражданских – это военное преступление, российский президент Путин и все виновные будут привлечены к ответственности.

"Сегодня мы подчеркнули непоколебимую поддержку Украины перед лицом российской агрессии, неоправданной войны выбора, свирепствующей уже 124 дня. Мы продолжим оказывать финансовую, гуманитарную, а также военную поддержку Украине столько, сколько потребуется" , - говорится в заявлении.

"Мы не успокоимся, пока Россия не закончит свою жестокую и бессмысленную войну против Украины" , – заявили в G7.

В результате удара россиян по торгово-развлекательному центру "Амстор" в Кременчуге количество жертв возросло 18 человек.