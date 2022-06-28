Генштаб: ВСУ уничтожили более 35 тысяч оккупантов
Генеральный штаб ВСУ сообщил, что общие боевые потери противника с 24.02 по 28.06 ориентировочно составили:
- личного состава – около 35 250 (+250) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 567 (+15) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3 704 (+17) ед,
- артиллерийских систем – 778 (+7) ед,
- РСЗО – 243 (+0) ед,
- средств ПВО – 102 (+1) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 185 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+0) ед,
- крылатых ракет – 139 (+0) ед,
- кораблей/катеров – 14 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 589 (+14) ед,
- специальной техники – 61 (+1) ед.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.