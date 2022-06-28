Генштаб: ВСУ уничтожили более 35 тысяч оккупантов

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что общие боевые потери противника с 24.02 по 28.06 ориентировочно составили:

личного состава – около 35 250 (+250) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 567 (+15) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3 704 (+17) ед,

артиллерийских систем – 778 (+7) ед,

РСЗО – 243 (+0) ед,

средств ПВО – 102 (+1) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 185 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+0) ед,

крылатых ракет – 139 (+0) ед,

кораблей/катеров – 14 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 2 589 (+14) ед,

специальной техники – 61 (+1) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.