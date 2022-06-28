Генштаб: ВСУ уничтожили более 35 тысяч оккупантов

Генштаб: ВСУ уничтожили более 35 тысяч оккупантов
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что общие боевые потери противника с 24.02 по 28.06 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 35 250 (+250) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 567 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3 704 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 778 (+7) ед,
  • РСЗО – 243 (+0) ед,
  • средств ПВО – 102 (+1) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 185 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 636 (+0) ед,
  • крылатых ракет – 139 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 14 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2 589 (+14) ед,
  • специальной техники – 61 (+1) ед.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

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