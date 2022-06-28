Британская разведка рассказала о признаках истощения сил РФ

Характер и результаты применения Россией боевых соединений под Северодонецком, как и ракет во время последней серии ударов, свидетельствуют о возрастающей истощенности ресурса российских сил.﻿ Об этом идет речь в обзоре британской разведки о войне в Украине за 28 июня, сообщает Европейская правда.

В нем отмечают, что во время последней серии ракетных ударов по всей территории Украины с высокой вероятностью применялись старые советские ракеты Х-22 и более современные Х-101, выпущенные из воздушного пространства России и Белоруссии.

"Это оружие предназначено для поражения целей стратегической важности, однако Россия продолжает тратить их в большом количестве для получения тактического превосходства. Также, россияне собрали вместе основные элементы шести разных армий, но смогли добиться лишь тактического успеха под Северодонецком. Вооруженные силы РФ все больше истощаются " , – отмечают в обзоре.

Относительно событий на поле боя разведка отмечает, что украинские военные продолжают закрепляться в Лисичанске после отступления из Северодонецка, и этот город расположен на высшей местности.