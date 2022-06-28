Пентагон об обороне Северодонецка: это мы будем изучать в будущем

В Пентагоне высоко оценили действия Вооруженных сил Украины при обороне Северодонецка, сообщает Новое время.

"С военной точки зрения, то небольшое количество украинцев, которое удерживало россиян в Северодонецке так долго, как они это делали, — это то, что мы все будем изучать в будущем" , — заявил в ходе брифинга высокопоставленный сотрудник американского оборонного ведомства.

По словам чиновника, когда украинские силы решили покинуть Северодонецк, они решили сделать это по собственному желанию.

Он подчеркнул, что на той небольшой территории, которую ВС РФ удалось отвоевать, было потеряно большое количество личного состава и техники.