Конституцию Пилипа Орлика переведут на украинский и передадут в школы

Президент Владимир Зеленский в обращении по случаю Дня Конституции заявил, что Конституцию Пилипа Орлика переведут с латыни на украинский язык, десятки тысяч экземпляров передадут в школы, сообщает Деловая столица.

Он напомнил, что Конституцию Пилипа Орлика, которой более 300 лет, называют первой письменной Конституцией Европы.

"И в прошлом году она впервые побывала дома, в Украине. Была выставлена в Киеве, но справедливо, чтобы ее читали в каждом уголке Украины. Для этого она будет переведена с латыни на украинский язык, и десятки тысяч экземпляров отправятся в украинские школы" , — сказал глава государства.

Зеленский выразил уверенность, что рано или поздно и Конституцию Пилипа Орлика, и Конституцию независимой Украины, и все остальные предметы украинской школы будут изучать украинские дети в Донецке, Луганске, Мариуполе, Херсоне, в Крыму — на ныне оккупированных территориях.

Напомним, первая украинская Конституция была принята на собрании казачества возле городка Тягиня 5 апреля 1710 года. Она содержит преамбулу, 16 статей и присягу гетмана. Конституция Пилипа Орлика была составлена в двух экземплярах: на украинском и латыни, имеет две староукраинские редакции. Оригинал, написанный рукой Пилипа Орлика, хранится в Национальном архиве Швеции в Стокгольме.

В 2021 году, к 30-летию Независимости Украины, оригинал документа временно выставляли в Киеве.