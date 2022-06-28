Мэр: в Кременчуге объявлен трехдневный траур по погибшим в ТЦ
В Кременчуге объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТЦ. Он продлится 28, 29 и 30 июня. Об этом, со ссылкой на Facebook мэра города Виталия Малецкого, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Флаги приспустят, массовые мероприятия запретят
"28, 29 и 30 июня в городе объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТЦ "Амстор". Сегодня в Украине День Конституции. Но в Кременчуге государственные флаги будут приспущены. В эти дни запрещается проведение любых развлекательных мероприятий", – написал Малецкий.
Как отметил мэр, это самая большая трагедия в современной истории Кременчуга.