Мэр: в Кременчуге объявлен трехдневный траур по погибшим в ТЦ

В Кременчуге объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТЦ. Он продлится 28, 29 и 30 июня.﻿ Об этом, со ссылкой на Facebook мэра города Виталия Малецкого, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Флаги приспустят, массовые мероприятия запретят

"28, 29 и 30 июня в городе объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТЦ "Амстор". Сегодня в Украине День Конституции. Но в Кременчуге государственные флаги будут приспущены. В эти дни запрещается проведение любых развлекательных мероприятий" , – написал Малецкий.

Как отметил мэр, это самая большая трагедия в современной истории Кременчуга.