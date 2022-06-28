Победа неизбежна: Зеленский поздравил украинцев с Днем Конституции

Президент Владимир Зеленский поздравил﻿ украинцев с Днем Конституции, напомнил, за что украинцы сражаются в войне против России, и выразил уверенность, что победа неизбежна.

"Не мы начали войну, не мы первыми стреляли и не мы первыми напали. Мы защищаем Украину, которая является суверенным, независимым, демократическим, социальным и правовым государством.

Взяв в руки оружие, мы не колебались. Не выбирали, защищать первую статью Конституции или соблюдать первую заповедь Божью. Бог на нашей стороне, он говорит, что защищать родной дом от нечисти – не грех. Грех его не защищать".

Зеленский напомнил, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, поэтому "народ героически сражается за эти принципы и вторую статью Конституции, сдерживая вторую армию мира".

По словам президента, в то время, когда России безразличны все угрозы и риски Третьей мировой войны, украинцам не безразличны нормы третьей статьи Конституции, согласно которой человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность – это самая высокая социальная ценность.

Зеленский подчеркнул, что менять конституционный строй в Украине может только народ, который знает, что такое "демократия", а потому не знает, что такое пятый срок.

Президент отметил, что государственный флаг Украины объединяет в себе два священных цвета, а чужой триколор может развеваться на украинской земле только временно.

Зеленский напомнил, что Украина имеет свой язык, но уважает и не притесняет другие, поэтому "за Украину сегодня воюют и на украинском, и на крымскотатарском, и на польском, и на русском, и на белорусском, на молдавском и на венгерском, на румынском, грузинском и на многих других языках".

"Наше сопротивление длится уже 125 дней. Для мира – это восьмое чудо, для врага – девятый вал, а для нас – 17 статья Конституции Украины. Защита Украины – важнейшие функции государства и дело всего украинского народа.

Враг не сможет понять силу, с которой мы готовы сражаться за свою волю, за свои права и свободы. Тот, кто не имеет этого сам, никогда не лишит этого других. Именно поэтому для нас неизбежна победа. Для врага неизбежно наказание. И оно наступит. Наступит и мир.

Победа не за горами! Победа за нами!"