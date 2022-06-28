Медведев угрожает Третьей мировой за попытку "посягнуть" на Крым

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Украина вступит в НАТО и будет пытаться вернуть оккупированный Крым, то в мире может начаться Третья мировая война, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

По его словам, вступление Швеции и Финляндии в НАТО ничем России не грозит, а вот якобы присоединение Украины к Альянсу "на порядок опаснее".

"Для нас Крым - часть России. И это-навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым - это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа" , - заявил Медведев.

Отметим, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева допустила, что возврата Крыма, который сейчас временно оккупирован Россией, возможен и военным путем, ведь с 24 февраля подходы к этому вопросу изменились.

Напомним, недавно глава Минобороны Алексей Резников заявил, что оружие от союзников поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории, включая Крым.