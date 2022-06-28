КГГА: киевлянам не придется менять прописку из-за переименования улиц
Переименование улиц не требует внесения изменений в документы по месту регистрации. При этом, перерегистрация может происходить во время замены паспорта или других процедур в ЦПАУ. Об этом, со ссылкой на пресс-службу КГГА, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.
"Подчеркну – переименование (улиц – ред.) не создает никаких бытовых проблем, никто не должен сразу бежать в ЦПАУ, чтобы сделать отметку о новом адресе. Перерегистрация может происходить во время замены паспорта, вклеивания новых фотографий, смены фамилии и т.д., то есть когда у человека возникает потребность", – заявил директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк.
Кроме того, документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость, остаются действующими в случае изменения названия улицы, на которой они расположены. Такие документы изменяют только при необходимости. К примеру, для купли-продажи или дарения недвижимости.
"Таким образом, если владелец захочет продать, подарить или передать по наследству свою недвижимость, в документах, которые будут оформляться на новое лицо, уже укажут новое название. На стоимости услуг нотариуса это не отразится", – отметил Лелюк.
В то же время, юридические лица должны вносить соответствующие изменения в учредительные документы. Согласно действующему законодательству, переименование улицы для юрлица является изменением местонахождения.
"Это предусматривает необходимость внесения соответствующих изменений в учредительные документы, изменений в сведения о физическом лице-предпринимателе, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц, сообщения банковских учреждений и контрагентов об изменении реквизитов в действующих договорах, изготовление новой печати, бланков и т.д", – говорится в сообщении.