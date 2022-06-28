КГГА: киевлянам не придется менять прописку из-за переименования улиц

Переименование улиц не требует внесения изменений в документы по месту регистрации. При этом, перерегистрация может происходить во время замены паспорта или других процедур в ЦПАУ.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу КГГА, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

"Подчеркну – переименование (улиц – ред.) не создает никаких бытовых проблем, никто не должен сразу бежать в ЦПАУ, чтобы сделать отметку о новом адресе. Перерегистрация может происходить во время замены паспорта, вклеивания новых фотографий, смены фамилии и т.д., то есть когда у человека возникает потребность" , – заявил директор Департамента общественных коммуникаций КГГА Роман Лелюк.

Кроме того, документы, удостоверяющие право собственности на недвижимость, остаются действующими в случае изменения названия улицы, на которой они расположены. Такие документы изменяют только при необходимости. К примеру, для купли-продажи или дарения недвижимости.

"Таким образом, если владелец захочет продать, подарить или передать по наследству свою недвижимость, в документах, которые будут оформляться на новое лицо, уже укажут новое название. На стоимости услуг нотариуса это не отразится" , – отметил Лелюк.

В то же время, юридические лица должны вносить соответствующие изменения в учредительные документы. Согласно действующему законодательству, переименование улицы для юрлица является изменением местонахождения.