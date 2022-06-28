Минобороны РФ сочинило версию об атаке на ТРЦ в Кременчуге

В Министерстве обороны России попытались оправдать ракетный удар по "Амстору" в Кременчуге Полтавской области. Там ракетный удар назвали атакой по "складам с боеприпасами", которые якобы находились неподалеку от "нефункционирующего" ТРЦ, сообщает Деловая столица.

"Вчера в Кременчуге в Полтавской области российские ВКС нанесли удар по ангарам с оружием и боеприпасами, поступившим от США и европейских стран, в районе Кременчугского завода дорожных машин" , — заявили в Минобороны РФ.

Там считают, что "детонация боеприпасов", якобы готовившихся к отправке на Донбасс, вызвала пожар в "расположенном рядом" торговом центре, который, по версии оккупантов, не функционировал.

Напомним, 27 июня ракеты российских оккупантов ударили по ТРЦ в Кременчуге Полтавской области. Вспыхнул пожар. По свидетельствам очевидцев, в результате удара многие посетители ТРЦ были убиты и ранены. По данным Полтавской ОВА на утро 28 июня, известно уже о 18 погибших.