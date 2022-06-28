Зеленский накануне саммита НАТО созвонился со Столтенбергом

Президент Украины Владимир Зеленский провел﻿ телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом перед саммитом Североатлантического альянса, который стартует сегодня в Мадриде.

"Провел телефонный разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Скоординировали позиции в канун Мадридского саммита НАТО" , - написал он в Twitter.

Зеленский сообщил, что указал Столтенбергу на важность мощной противоракетной обороне для Украины для предотвращения российских терактов.

В свою очередь Столтенберг сообщил, что обсудил с Зеленским российскую агрессию против Украины.

"На нашем саммите НАТО мы усилим поддержку нашего близкого партнера Украины сейчас и в долгосрочной перспективе. Союзники по НАТО поддерживают вас" , - заявил генсек Альянса в Twitter.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины нет особых ожиданий от предстоящего саммита НАТО в Мадриде, который пройдет 28-30 июня.