Во вторник, 28 июня российские оккупанты похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева, сообщила его советница Галина Ляшевская, сообщает Новое время.

"Они забрали Колыхаева Игоря" , — написала она в Facebook.

Фото: www.facebook.com/liashevska.galina

По её словам, мэр Херсона приехал в одно из коммунальных учреждений, где работали оставшиеся сотрудники горисполкома. Как только он вышел из машины, его сразу задержали вооруженные росгвардии и, скорее всего, ФСБ.

"Они изъяли жёсткие диски с компьютеров, вскрыли все сейфы, искали документы. Всё это время Колыхаева держали в отдельном кабинете в наручниках под вооружённой охраной. После обыска Колыхаева посадили в автобус Z и увезли" , - заявила Ляшевская.

Советница уверенна, что арест Колыхаева связан с его отказом сотрудничать с оккупационными властями.

"Несколько дней назад Колыхаев получил письмо от "новоназначенного" мэра, где тот приглашал его обсудить будущую "организацию взаимодействия". За отказ от встречи пригрозил арестом. Колыхаев не пошёл"

На странице Херсонского горсовета в Facebook сообщается, что сегодня российские оккупанты похитили Херсонского городского голову Игоря Колихаева.