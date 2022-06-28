С 1 июля в Украине вырастет минимальный размер алиментов

В Министерстве юстиции сообщили, что 1 июля 2022 года увеличивается минимальный размер алиментов на ребенка. Это связано с повышением прожиточного минимума в Украине, сообщает ЮрЛига.

Соответственно вырастут и зависимые от этого показателя социальные пособия, выплаты, в частности, и алименты на детей.

В соответствии с Семейным кодексом Украины минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше чем 50 % прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

Таким образом, минимальный гарантированный размер алиментов с 1 июля 2022 года будет составлять:

- для детей в возрасте до 6 лет - 1100,50 грн (2201 грн х 50 %);

- для детей в возрасте от 6 до 18 лет - 1372,00 грн (2744 грн х 50 %).

Стоит учесть, что процесс изменения денежных поступлений происходит автоматически, без обращений в органы государственной исполнительной службы.