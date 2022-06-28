Почти половина – с Азовстали: Украина вернула тела еще 46 героев

Во вторник, 28 июня, Украина вернула тела еще 46 героев, погибших, защищая страну от российских захватчиков.﻿ Об этом, ссылаясь на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, сообщает Новое время.

Там рассказали, что соответствующая операция прошла на территории Запорожской области.

"Украина вернула тела 46 героических защитников для их достойного захоронения. Из них 21 — защитники Азовстали" , — говорится в сообщении.

Защитники Мариуполя удерживали свои позиции в полном окружении войск РФ около трех месяцев, с самого начала полномасштабного российского вторжения, уничтожив за это время около 6 тысяч оккупантов.