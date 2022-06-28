Минобороны: У Украины масштабные планы по покупке байрактаров

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил﻿, что у Украины масштабные планы касательно приобретения турецких БПЛА.

"Планы Украины по приобретению байрактаров тоже масштабны. Только с 24 февраля Минобороны поставило на вооружение наших военных до полусотни „самолетиков“. Еще несколько уже законтарктованы и оплачены МОУ, и мы ожидаем их уже в июле" , — написал он в Facebook.

По его словам, также получили новый запрос от командования ВСУ и таким образом на ближайшую перспективу почти все мощности завода Baykar Makina будут сосредоточены на обеспечении потребностей украинской армии.

Фото: www.facebook.com/reznikovoleksii

"Речь идет о заказе еще десятков беспилотников" , — сказал он.

Резников поблагодарил всех, кто принял участие в инициативе волонтеров по сбору средств на байрактары.

"Люди со всех уголков Украины: от Львова до Донецка, от Киева до Симферополя, все те, кто далеко сегодня от Украины, все вы невероятны. Я не устану повторять — мы единые, сильные, смелые и мотивированные. Ни одна армия не победит так объединенный народ" , — сказал он.

Ранее турецкая компания Baykar пообещала бесплатно передать Украине три беспилотника Байрактар, на которые собирали средства волонтер Сергей Притула и блогер Игорь Лаченков.