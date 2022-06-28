Украина и РФ обменялись пленными: вернули 17 человек

На территории Николаевской области состоялся обмен пленными между Украиной и Россией.﻿ Об этом, ссылаясь на ГУР Минобороны, сообщает "УНИАН".

Отмечается, что из плена освобождены 17 украинцев, из них 2 офицера и 14 солдат.

"Сегодня Координационный штаб по обращению с военнопленными провел обмен с РФ по формуле 17 на 15", – сообщает ГУР.

Отмечается, что домой вернулись 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. Также освобожден один гражданский. Пятеро освобожденных – тяжелораненые, нуждающиеся в неотложном лечении.

Это был 13-й обмен военнопленными между Украиной и Россией.

