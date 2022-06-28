Данилов ответил Медведеву: возвращение Крыма будет без "попыток"
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Крым — это украинская территория, и он обязательно будет возвращен.
Об этом он написал у себя в Twitter в ответ на истеричные угрозы заместителя главы Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
"Хочу успокоить господина Медведева: „Крым ваш“ может быть только в больном антисемитском, украинофобском воображении отдельных кремлевских деятелей, и никакой попытки не будет. Возвращение временно оккупированной территории Крыма будет проведено без попыток, сразу", — отметил Данилов.
Ранее Медведев заявил, что
"любая попытка посягнуть" на оккупированный страной-агрессором Крым будет считаться объявлением войны России.