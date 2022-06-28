Документ, без которого не обойдется ни один водитель: как его оформить

Согласно украинским законам, существует специальный договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, или автогражданка. Она нужна каждому водителю, который планирует садиться за руль, сообщает Сегодня.

На платформе НБУ Financial Literacy Ukraine объяснили, как оформить документ, и что для этого нужно.

Надо собрать небольшой пакет документов

Прежде всего, водителю нужно выбрать страховую компанию.

Далее нужно собрать следующие документы:

свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

паспорт;

идентификационный код;

льготное удостоверение (для льготников).

А дальше с этими документами оформить страховой полис можно несколькими способами. Например, в офисе продаж страховой компании. Также это можно сделать на официальном сайте страховой компании с действующей лицензией. Еще один вариант – на проверенных сервисах онлайн оформления страховых продуктов.

"Остерегайтесь мошеннических сайтов. Мошенники могут создавать сайты-клоны известных страховщиков. Проверяйте адресную строку в браузере, в частности после перехода на другие страницы сайта. Если возникли сомнения, прежде чем оплатить электронный полис автогражданки, позвоните по горячей линии страховой компании и уточните" , – отметили в НБУ.

Также оформить автогражданку можно у страхового агента. Но нужно следить, чтобы он действительно был уполномочен заключать такие договоры.

В конце концов, когда полис приобретен, его действие начинается с даты, указанной в нем. Проверить силу полиса можно на специальном сайте.

"Если по результатам проверки на сайте МТСБУ информация о полисе не найдена, значит такой полис не действует. В таком случае немедленно обратитесь к агенту или компании, у которых вы его приобрели" , – предупреждает регулятор.

Сколько стоит автогражданка и что покрывает

Стоимость полиса зависит от разных факторов, в частности:

типа транспортного средства и объема двигателя;

места регистрации транспортного средства;

наличия льгот;

количества ДТП (выплат, совершенных в связи с ДТП) по вине страхователя в предыдущих периодах;

срок действия полиса и т.д.

Важно, что полис покрывает расходы пострадавшего в ДТП, вызванные таким ДТП, например, ремонт его автомобиля и лечение. А вот если водитель виноват в ДТП, то такой полис не покрывает расходы виновника. Кроме того, не покрываются расходы владельца (водителя) транспортного средства, вызванные угоном автомобиля и повреждением его в случае взлома.