Как оформить полис автогражданки: инструкция НБУ
Согласно украинским законам, существует специальный договор обязательного страхования гражданско-правовой ответственности, или автогражданка. Она нужна каждому водителю, который планирует садиться за руль, сообщает Сегодня.
На платформе НБУ Financial Literacy Ukraine объяснили, как оформить документ, и что для этого нужно.
Надо собрать небольшой пакет документов
Прежде всего, водителю нужно выбрать страховую компанию.
Далее нужно собрать следующие документы:
- свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);
- паспорт;
- идентификационный код;
- льготное удостоверение (для льготников).
А дальше с этими документами оформить страховой полис можно несколькими способами. Например, в офисе продаж страховой компании. Также это можно сделать на официальном сайте страховой компании с действующей лицензией. Еще один вариант – на проверенных сервисах онлайн оформления страховых продуктов.
"Остерегайтесь мошеннических сайтов. Мошенники могут создавать сайты-клоны известных страховщиков. Проверяйте адресную строку в браузере, в частности после перехода на другие страницы сайта. Если возникли сомнения, прежде чем оплатить электронный полис автогражданки, позвоните по горячей линии страховой компании и уточните", – отметили в НБУ.
Также оформить автогражданку можно у страхового агента. Но нужно следить, чтобы он действительно был уполномочен заключать такие договоры.
В конце концов, когда полис приобретен, его действие начинается с даты, указанной в нем. Проверить силу полиса можно на специальном сайте.
"Если по результатам проверки на сайте МТСБУ информация о полисе не найдена, значит такой полис не действует. В таком случае немедленно обратитесь к агенту или компании, у которых вы его приобрели", – предупреждает регулятор.
Сколько стоит автогражданка и что покрывает
Стоимость полиса зависит от разных факторов, в частности:
- типа транспортного средства и объема двигателя;
- места регистрации транспортного средства;
- наличия льгот;
- количества ДТП (выплат, совершенных в связи с ДТП) по вине страхователя в предыдущих периодах;
- срок действия полиса и т.д.
Важно, что полис покрывает расходы пострадавшего в ДТП, вызванные таким ДТП, например, ремонт его автомобиля и лечение. А вот если водитель виноват в ДТП, то такой полис не покрывает расходы виновника. Кроме того, не покрываются расходы владельца (водителя) транспортного средства, вызванные угоном автомобиля и повреждением его в случае взлома.