Минобороны: РФ готовит против Украины ДРГ из числа белорусских силовиков

Российское военное командование готовит для подрывной деятельности против Украины ДРГ из числа военнослужащих режима Александра Лукашенко, сообщает Новое время.

Об этом со ссылкой на данные разведки сообщил во время брифинга во вторник, 28 июня, спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

"Мы пока что не фиксируем формирования какой-то наступательной российской группировки на территории этой страны. Тем не менее, мы внимательно следим за ситуацией. Также наша разведка сообщает нам о том, что по состоянию на сегодня фиксируются факты подготовки российскими силами на территории этой части диверсионно-разведывательных групп из числа военнослужащих Республики Беларусь" , — рассказал он.

Мотузяник также добавил, что, помимо этого, угроза ракетных ударов РФ с территории Беларуси также все еще сохраняется.