Залужный: за последние четыре дня Россия выпустила по Украине более 130 ракет

За последние четыре дня Россия выпустила по территории Украины 131 ракету, сообщает Новое время.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Противник демонстрирует дерзость в нанесении ракетных ударов по территории нашего государства. Так, 4 дня назад им из разных платформ базирования было выпущено 53 крылатых ракеты, 3 дня назад — 26 ракет, 2 дня назад — почти 40, за прошедшие сутки — 12" , — написал он в своем Facebook.

Залужный напомнил, что прицельный ракетный обстрел торгового центра в Кременчуге унес жизни и привел к травмированию мирных жителей.

28 июня войска РФ выпустили около 11 ракет по Николаеву и обстреляли Очаков Николаевской области.

27 июня РФ нанесла ракетный удар по торгово-развлекательному центру Амстор в городе Кременчуг Полтавской области. По последним данным, погибли более 20 человек, около 50 человек получили ранения различной степени тяжести. На данный момент, 36 человек считаются пропавшими без вести.

В Воздушных силах ВСУ уточнили, что город обстреляли дальними бомбардировщиками Ту-22 М3

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что российские войска нанесли два удара по Кременчугу — вторая ракета упала на пустыре.

Утром 26 июня россияне нанесли несколько ракетных ударов по Киеву, попав в жилой дом в Шевченковском районе. Один человек погиб, шесть — пострадали, в том числе ребенок.

Столицу обстреляли из самолетов Ту-95 и Ту-160, пуск ракет происходил над Каспийским морем. Одна из них попала в детский сад.

26 июня РФ также нанесла ракетные удары по Черниговской, Днепропетровской, Харьковской областях.