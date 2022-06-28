СБУ: Спецслужбы РФ пытались взломать каналы украинского телемарафона
Пресс-служба СБУ сообщила, что российские спецслужбы пытались взломать украинские телеканалы, участвующие в национальном телемарафоне.
Спикер спецслужбы Артем Дехтяренко рассказал, что киберспециалисты СБУ обнаружили и заблокировали попытки вражеских спецслужб взломать электронные системы украинских телеканалов. Накануне Дня Конституции враг хотел использовать телемарафон для своих деструктивных информационных операций.
По информации СБУ, российские хакеры пытались получить доступ к видеопотоку трансляции, ленте новостей прямого эфира и к отдельным компьютерам сотрудников телеканалов, на которых они работают с контентом.
"Благодаря своевременному обнаружению и мерам, которые приняла СБУ, сейчас такие несанкционированные действия удалось предотвратить. Но подобные попытки могут повторяться — кибератаки являются частью целенаправленных усилий России для влияния на украинское информпространство, распространения фейков и ведения гибридной войны", — подчеркнули в СБУ.