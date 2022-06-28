Макрон: Россия не может и не должна победить

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал словесным запугиванием ультиматум российского президента Владимира Путина, сообщает Новое время.

Ранее пресс-секретарь Путин Дмитрий Песков заявил, что прекращение боевых действий и обстрелов войсками РФ гражданской инфраструктуры, возможно якобы лишь в том случае, если Киев пойдет на капитуляцию.

"Никто не ожидает окончание войны в ближайшие недели или ближайшие месяцы" , — сказал Макрон во время брифинга по итогам саммита G7 в Германии.

Французский лидер также назвал требования Кремля "элементом словесного запугивания, не более того" и пообещал дальше поддерживать Украину.