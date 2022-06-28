ЕС начинает поставки более 90 грузовиков повышенной проходимости для ВСУ
Европейский Союз начинает поставки более 90 грузовиков повышенной проходимости для поддержки Вооруженных сил Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине.
ЕС начал поставлять Вооруженным силам Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ.
Логистическое оборудование является частью более широкого пакета мер помощи на сумму 31 миллион евро, принятого 2 декабря в поддержку Украины.
"Эта мера помощи повысит общую устойчивость Украины и поможет укрепить способность ее Вооруженных сил. Она включает предоставление медицинского оборудования (в том числе полевого госпиталя), инженерного оборудования, включая инструменты разминирования, предметы для подразделений материально-технического обеспечения и оборудование для повышения способностей киберзащиты", – говорится в заявлении.