ЕС начинает поставки более 90 грузовиков повышенной проходимости для ВСУ

Европейский Союз начинает поставки более 90 грузовиков повышенной проходимости для поддержки Вооруженных сил Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в заявлении представительства ЕС в Украине.

ЕС начал поставлять Вооруженным силам Украины более 90 грузовиков повышенной проходимости в рамках Европейского фонда мира для поддержки медицинских, инженерных и материально-технических подразделений ВСУ.

Логистическое оборудование является частью более широкого пакета мер помощи на сумму 31 миллион евро, принятого 2 декабря в поддержку Украины.