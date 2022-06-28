Politico: украинские военные уже учатся управлять системами ПВО NASAMS

Украинские войска уже проходят подготовку по использованию норвежского зенитно-ракетного комплекса NASAMS, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет корреспондент Politico Пол Маклири.

Ожидается, что NASAMS войдет в число следующей партии тяжелого вооружения, которую США одобрили для передачи Украине.

По словам советника по национальной безопасности Джейка Салливана, США находятся в процессе завершения разработки пакета помощи, который включает в себя передовые средства противовоздушной обороны средней и большой дальности для украинцев, вместе с некоторыми другими предметами, которые срочно необходимы.