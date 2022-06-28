ОВА: войска РФ запустили по Днепропетровской области шесть ракет

Войска РФ запустили шесть ракет по Днепропетровской области, из которых три сбила ПВО, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

"Массовая вражеская атака по Днепропетровской области. Шесть ракет! Три ракеты наши военные сбили — над Днепром и Синельниковским районом" , — написал он.

Он добавил, что в Днепре в результате ракетной атаки разрушена железнодорожная инфраструктура и промышленное предприятие, а также горит сервисная компания.

На месте ударов работают спасатели, они ищут под завалами людей, уточнил Резниченко. В Синельниковском районе масштабы разрушений выясняются.

Ранее мэр Днепра Борис Филатов говорил, что оккупанты попали ракетами по СТО Автодизель. Он подчеркнул, что в месте атаки не было военных, оружия или военной техники, а под завалами находятся мирные люди.

Спикер Минобороны Александр Мотузянник заявлял, что страна-агрессор Россия проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины.

По его словам, таким образом РФ хочет сломать дух и разрушить единство украинцев.