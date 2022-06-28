WSJ: в США задержан танкер, который может перевозить российскую нефть

Власти США задержали греческий танкер Daytona, направлявшийся из России в штат Луизиана с, вероятно, российскими нефтепродуктами, сообщает Европейская правда.

Об этом The Wall Street Journal сообщили информированные собеседники.

По данным издания, танкер был нанят швейцарской компанией Vitol и в начале июня отправился из Таманского полуострова РФ в Черном море с мазутом и вакуумным газойлем. Он должен был прибыть в порт Орлеан в воскресенье.

Но Daytona не разрешили разгрузить нефтепродукты. Судно задержали, пока таможенная и пограничная служба США осуществляет его проверку.

В компании Vitol заявили The Wall Street Journal, что действуют в соответствии со всеми законами и постановлениями, включая санкции. Официально американские власти ситуацию не комментировали.

В марте США запретили импорт сжиженного природного газа, каменного угля, нефти и продуктов переработки нефти из России. Но эти ограничения могут не действовать, если продукт имеет смешанное происхождение.

Управление по контролю за иностранными активами США обычно устанавливает, что товар происходит из определенной страны, если на 25% или более состоит из добытого в ней сырья. Непонятно, было ли сделано исключение для нефти и нефтепродуктов – в частности, дизельного топлива и бензина.

Как сообщал ранее The Wall Street Journal, в порты Нью-Йорка и Нью-Джерси в мае прибыли танкеры с российской нефтью, несмотря на то, что Соединенные Штаты ввели эмбарго на российские энергоносители.