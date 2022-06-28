Советник мэра Мариуполя: РФ назначила дату "референдума" по аннексии Донетчины

Так называемый "референдум" о присоединении Донецкой области к России оккупанты запланировали на 11 сентября, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Референдум об аннексии Донецкой области в Россию назначен на 11 сентября 2022 года. Оккупационные администрации получили указания подготовить места проведения и комиссии по проведению и передали их в частности комитетам самоорганизации населения. Готовят проведение под празднование освобождения Донбасса от нацистских захватчиков. Одновременно с советским "Днем города Мариуполь". Символизм во всем" , — написал он.

Как сообщалось, депутат Госдумы России, глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что "референдумы" о вхождении оккупированных Донецкой, Луганской и Херсонской областей в состав РФ могут состояться уже в июле.