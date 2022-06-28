Генштаб: оккупанты не прекращают попыток взять под контроль трассу "Бахмут – Лисичанск"

Российские захватчики не прекращают попыток взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск в Луганской области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит вечерняя сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины за 28 июня.

На Волынском и Полесском направлениях оккупанты наращивают системы инженерного оборудования оборонных позиций в приграничных районах Брестской области.

С 28 июня по 16 июля в Жлобинском районе Гомельской области запланировано проведение военных сборов с военнообязанными.

Украинские защитники не исключают провокаций вооруженных сил Беларуси в приграничных с Украиной районах и ведения разведки, чтобы уточнить позиции армии Украины.

На Северском направлении враг удерживает до 3 БТГ в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Обстрелял из артиллерии населенные пункты Турья, Краснополье, Хмелевка и Поповка Сумской области и село Горск Черниговской области.

На Харьковском направлении враг обстрелял из артиллерии районы н.п. Золочев, Слатино, Верхний Салтов, Печенеги, Коробочкино, Рубежное, Перемога, Явирское, Русская Лозовая, Циркуны, Чеполь, Ивановка, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Петровка, Ветровка, Светличное и Уды.

Также российские оккупанты обстреляли северную часть города Харькова. Авиаудар с вертолетов Ка-52 зафиксирован недалеко от села Явирское.

Украинские воины отразили штурмовые действия и заставили оккупантов отойти в районах н.п. Дементиевка, Довгаловка и Залиман.

На Славянском направлении украинские войска остановили вражеский штурм в направлениях сел Долина и Мазановка. Захватчики отошли.

Артиллерийские обстрелы со стороны противника фиксировались в районах н.п. Адамовка, Краснополье, Долина, Дибровно, Барвенково, Мазановка, Богородичное, Грушуваха, Курулька и Большая Камышеваха. Вражеские БпЛА действовали в районе села Дибровное.

На Краматорском направлении противник активных действий не вел. Совершал огненное поражение с РСЗО недалеко от Маяков, Славянска, Звановки, Серебрянки, Переездного и Золотаровки.

На Лисичанском направлении враг обстреливал из минометов и ствольной артиллерии районы Лисичанска и Волчоярки.

Сообщается, что противник не прекращает попытки взять под контроль автодорогу Бахмут – Лисичанск. Вел наступление в направлении населенного пункта Спирно, но успеха не имел и отошел.

На Бахмутском направлении оккупанты совершали обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Берестового, Белогоровки, Бахмута, Клинового, Вершины, Новолуганского, Майского и Зайцева. Нанес ракетно-авиационный удар по району Шумов.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг обстреливал из артиллерии районы н.п. Каменка, Авдеевка, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар, Шевченко, Времовка, Зеленое Поле, Полтавка, Горькое, Староукраинка, Железнодорожное, Орехов, Каменское.

Звеном вертолетов Ка-52 нанес удары вблизи Авдеевки.

На Южнобужском направлении враг продолжает обстрелы с применением ствольной и реактивной артиллерии в районах н.п. Осокоровка, Большая Костромка, Трудолюбовка, Широкое, Кобзарцы, Любомировка, Благодатное, Кульбакино, Шевченково, Посад-Покровское и Степная Долина.

Также авиаудары врага зафиксированы вблизи Потемкиного, Большого Артакового и Александровки.

В акваториях Черного и Азовского морей в готовности нанести ракетные удары по Украине находятся два носителя высокоточного оружия, суммарный залп которых составляет до 16 крылатых ракет "Калибр".