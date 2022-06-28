Оккупационная администрация Бердянска сообщает о "взрыве в порту"

Российская оккупационная администрация Бердянска сообщила о взрыве в порту города, предполагая возможность "теракта", сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило российское государственное информагентство "РИА Новости" со ссылкой на слова так называемого "члена главного совета военно-гражданской администрации" российских оккупантов в Бердянске Владимира Рогова

"В Бердянске в порту очень много заминировано... У меня пока нет информации, потому что взрыв произошел недавно...

Понятно, что нельзя исключать и теракт, но я не говорю, что это так, потому что я не знаю, что там случилось".

Очевидцы распространяют видео в соцсетях, на котором видно густой чёрный дым со стороны порта. Также они утверждают, что слышали два взрыва.

Рогов утверждает, что недавно украинские партизаны в городе взорвали трансформаторную подстанцию. Перед этим россияне утверждали, что подстанция взорвалась из-за "короткого замыкания".