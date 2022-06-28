BNS: Литва запретила импорт российского газа, но не транзит в Калининград

Литовский Сейм законодательно запретил импорт российского природного газа. Меры не касаются транзитных поставок в Калининградскую область (Российская Федерация), сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет BNS.

Сообщается, что сегодня Сейм принял поправки к закону о природном газе, согласно которым газотранспортная система Литвы и терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде будут доступны только поставщикам из стран, не представляющих угрозы национальной безопасности. Исключение - транзитные поставки в Калининград.

По словам министра энергетики Дайнюса Крейвиса, данная мера обеспечит национальную и энергетическую безопасность Литвы, а также надежное и бесперебойное снабжение литовских потребителей.

Также сообщается, что в марте терминал в Клайпеде приостановил прием грузов российской компании "Новатэк" после того, как Евросоюз ввел санкции в отношении ее владельца, олигарха Геннадия Тимченко.

Напомним, в апреле Литва полностью отказалась от поставок российского газа по трубопроводу, добиваясь полной независимости от "Газпрома".

На сегодня Европейский союз не рассматривает введение газового эмбарго в отношении России.