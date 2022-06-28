Кабмин согласовал увольнение с должности главы Херсонской ОГА

Кабмин согласовал увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской областной государственной администрации, сообщает Новое время.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Согласовано увольнение Геннадия Лагуты с должности главы Херсонской облгосадминистрации» — говорится в сообщении в Telegram.

Решение было принято на заседании правительства во вторник. Лагута был назначен на должность в октябре 2021 года.

В комментарии Суспільному Лагута сообщил, что не писал заявление об увольнении.

"Ничего я не писал. Пока как работал, так и работаю" , — сказал Лагута.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук утверждает, что Лагута покинул Херсон 25 февраля на второй день российского вторжения и уничтожил 24 числа тайные документы.

Херсонскую областную госадминистрацию военные РФ захватили 3 марта.