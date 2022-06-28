Россияне нанесли удар по территории Криворожской ТЭС

Российские оккупанты нанесли удар по территории Криворожской ТЭС, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

"Российские оккупационные войска ударили по территории Криворожской ТЭС. Последствия выясняются" , — написал он в Telegram.

Он добавил, что оккупанты также из ствольной артиллерии обстреляли Зеленодольск и Великую Костромку Криворожского района. В результате один мужчина пострадал, у него осколочные ранения ноги, уточнил Лукашук.

Лукашук также сообщил подробности ракетного обстрела Днепра.

"Две вражеские ракеты попали по территории областного центра. Одна прилетела в здание автотранспортного предприятия: там на прилегающей территории повреждено почти три с половиной десятка автомобилей. Также повреждены три бокса, несколько одноэтажных построек и ангар. Вторая ракета попала по территории промышленного предприятия, там есть разрушение зданий" , — пишет он.

Спикер Минобороны Александр Мотузянник заявлял, что страна-агрессор Россия проводит кампанию ракетного террора против мирного населения Украины.

По его словам, таким образом РФ хочет сломать дух и разрушить единство украинцев.