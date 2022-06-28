Spiegel: Германия и Нидерланды поставят в Украину еще 6 САУ Panzerhaubitze 2000

Германия и Нидерланды поставят в Украину еще шесть единиц самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Spiegel.

Дополнительные поставки орудий анонсировали министр обороны Германии Кристин Ламбрехт и ее коллега из Нидерландов Касья Оллонгрен в кулуарах саммита НАТО в Мадриде.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил о получении первых Panzerhaubitze2000 с подготовленными украинскими экипажами.

Он не уточнил, сколько Panzerhaubitze 2000 получила Украина, но ранее речь шла о передаче семи САУ с подготовленными украинскими экипажами.

Напомним, правительство Германии во вторник опубликовало перечень готовящегося к передаче Украине оружия – в нем, в частности, есть 30 самоходных артиллерийских установок Gepard, комплексы противовоздушной обороны IRIS-T SLM и бронетранспортеры М113.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил обязательство Берлина поставлять Украине современное вооружение. Но в правительстве отмечали, что по организационным причинам и из-за проблем безопасности говорить о графиках поставки оружия Украине сложно.