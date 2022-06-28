Ермак: Украина, США и Британия создают группу для координации обеспечения ВСУ

Глава Офиса президента Андрей Ермак во вторник, 28 июня, объявил о создании стратегической группы для лучшей координации обеспечения ВСУ, сообщает Новое время.

Во время брифинга Ермак подчеркнул, что ракетные обстрелы украинских городов убедили союзников Украины в необходимости передать нашей стране «эффективные средства ПРО».

"Чтобы улучшить координацию обеспечения украинской армии, вместе с иностранными союзниками военно-политическое руководство Украины создает стратегическую группу" , — сказал он.

В стратегическую группу войдут представители Генштаба ВСУ, Министерства обороны, представители военных штабов США, Великобритании и других ключевых стран-партнеров.

Также Ермак рассказал, что уже начал работу координационный центр обеспечения Сил обороны Украины — «ключевое звено системы получения безопасностной помощи». Он подчеркнул, что наша страна движется к перевооружению армии по стандартам НАТО, и во время саммита Альянса в Мадриде ожидается обсуждение большого пакета военной помощи Украине.

15 июня в Брюсселе прошло третье заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн, где мировые лидеры договариваются о новых поставках вооружения в Украину.