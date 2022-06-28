Гайдай: войска РФ забрасывают Лисичанск противопехотными минами

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты обстреливают Лисичанск противопехотными минами, сообщает Новое время.

"Россияне город забрасывают противопехотными минами. Часто они наносят смертельные ранение, но в основном это ранения уровня оторвать стопу или конечность" , — сказал он в комментарии Freedom.

По его словам, ограничить передвижение местных жителей полностью невозможно и люди все равно выходят на улицы.

"Ситуация очень тяжелая. Центрального водоснабжения нет, газа нет, электричества нет. Поставки гуманитарных грузов очень затруднены, но все равно происходят и постоянно идут военные действия" , — прокомментировал он ситуацию в Лисичанске, добавив, что в городе проходит «тихая эвакуация».

Гайдай также сообщил, что взрывы на складах россиян в оккупированных регионах Луганской области могут замедлить наступление оккупантов на Лисичанск.