В Нью-Йорке началось заседание Совбеза ООН: Зеленский выступил перед участниками

В Нью-Йорке 28 июня началось заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций, посвященное ракетным обстрелам российскими оккупантами гражданских объектов на территории Украины, сообщает Деловая столица.

В формате видеосвязи на заседании выступил президент Владимир Зеленский.

Заседание было экстренно созвано из-за масштабных ракетных обстрелов со стороны России мирных объектов в Украине.

Зеленский заявил, что удар по ТРЦ в Кременчуге является террористическим актом, а ООН должна получить юридические права наказывать страны-террористы.

Украинский президент также призвал лишить Россию голоса в Генассамблее ООН и места в Совете безопасности.

Напомним, 27 июня ракеты российских оккупантов ударили по ТРЦ в Кременчуге Полтавской области. Вспыхнул пожар. По свидетельствам очевидцев, в результате удара многие посетители ТРЦ были убиты и ранены. Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по факту обстрела.

В Министерстве обороны России попытались оправдать ракетный удар по "Амстору" в Кременчуге Полтавской области. Там ракетный удар назвали атакой по "складам с боеприпасами", якобы находившимся неподалеку "нефункционирующей ТРЦ".

Заместитель главы ОПУ Кирилл Тимошенко заявил, что в результате ракетного обстрела погибли более 20 человек.