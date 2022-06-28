Подоляк высмеял РФ из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО

Россия переиграла себя. Начала войну против Украины, чтобы якобы не допустить к границам НАТО. Однако после позитивного решения Турции по вступлению Финляндии и Швеции приблизила эти границы сама.﻿ Об этом, со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

"Не дадим НАТО подойти к нашим границам" , - вопили в Москве, начиная войну.

Он отметил, что из-за войны против Украины НАТО теперь "войдет в пригород Петербурга" - родного города президента России.