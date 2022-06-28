Подоляк высмеял РФ из-за вступления Швеции и Финляндии в НАТО
Россия переиграла себя. Начала войну против Украины, чтобы якобы не допустить к границам НАТО. Однако после позитивного решения Турции по вступлению Финляндии и Швеции приблизила эти границы сама. Об этом, со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
"Не дадим НАТО подойти к нашим границам", - вопили в Москве, начиная войну.
Он отметил, что из-за войны против Украины НАТО теперь
"войдет в пригород Петербурга" - родного города президента России.
"Теперь Альянс заходит в пригород Петербурга - родного города Путина. Все идет по плану, не правда ли? Пытаясь всех переиграть, главное не обыграть самого себя", - написал Подоляк.