Siemens отвергла обвинения РФ в сокращении поставок газа в Европу

Немецкая энергетическая компания Siemens Energy отвергает обвинения со стороны России в том, что поставки газа в Германию пришлось сократить из-за несвоевременного обслуживания турбин.﻿ Об этом заявил председатель наблюдательного совета Siemens Energy Джо Кезер, со ссылкой на DW, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Он отметил, что ремонт турбин никогда не оправдал бы столь сильное сокращение потока газа.

"Очень удобно втягивать в это дело компанию, которая хорошо известна в России", - заявил Кезер.

Российский газовый монополист "Газпром" в середине июня заметно сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток-1", объяснив это задержкой с ремонтом оборудования, которым занимается немецкий концерн Siemens.