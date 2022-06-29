США наказали компании РФ и Китая за нарушение санкционных правил

Министерство торговли США внесло во вторник 36 компаний из девяти стран в список структур, которым ограничен доступ к американским технологиям и товарам, за нарушение законов США о международных санкциях.﻿ Об этом, со ссылкой на "Голос Америки", пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Из 36 компаний, 25 базируются в КНР, остальные - в России, ОАЭ, Литве, Пакистане, Сингапуре, Великобритании, Узбекистане и Вьетнаме.

В частности, российское OOO Intertech Instruments наказано за незаконные поставки Ирану.

Шесть компаний наказаны за поддержку российского военно-промышленного потенциала в нарушение санкционного режима, вступившего в силу после вторжения российских войск в Украину.

Министерство торговли заявило, что внесенные в "черный список" китайские компании и до начала вторжения поставляли в Россию "вызывающие беспокойство товары" и продолжают поставки российским контрагентам, в отношении которых США и их союзники ввели санкции.

Американские компании, желающие поставлять товары или услуги фигурантам "черного списка" обязаны получить специальную лицензию Министерства торговли.