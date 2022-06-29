Электронная трудовая книжка: как подать сведения для ее создания

Для создания электронной трудовой книжки сведения может подать как страхователь за работников, так и сам работник. Это можно сделать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.﻿ Об этом, со ссылкой на пресс-службу ПФУ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметили в пресс-службе, сведения о трудовой деятельности подаются через веб-портал ПФУ:

в виде копий документов, изготовленных путем сканирования;

в оцифрованном виде - путем создания записи в электронном кабинете страхователя или застрахованного лица, к которому прилагаются сканированные копии документов, на основании которых создается запись.

Сканированные копии должны быть в цветном формате с оригиналов документов и содержать все страницы трудовой книжки в хронологическом порядке и поля соответствующих документов.